Diyarbakır'da muhtarlık binasının temeli atıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde Karaçalı Mahallesi Muhtar Hizmet Binasının temeli atıldı.

Ankara'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan Muhtarlar Evi açılış ve 100 Muhtar Hizmet Binası temel atma töreni kapsamında, Karaçalı Mahallesi de tören düzenlendi.

Ankara'daki törene video bağlantısı ile katılımın sağlandığı törende, temele ilk harç atımı için butona Vali Ali İhsan Su, Sur Kaymakamı Asım Solak, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, MHP İl Başkanı Mithat Arslan, AK Parti Sur İlçe Başkanı Davut Yıldız, Diyarbakır Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Demir, Karaçalı Mahalle muhtarı Fuat Cömert ile birlikte bastı.



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