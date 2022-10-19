Bağlar Belediyesinden çok amaçlı gençlik merkezi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağlar Belediyesinden çok amaçlı gençlik merkezi

AA

Bağlar Belediyesinden çok amaçlı gençlik merkezi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çok amaçlı gençlik merkezi yapılacak.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Mahallesi Yenihal bölgesinde yapılması planlanan çok amaçlı gençlik merkezinin önümüzdeki günlerde ihalesi yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, merkezinin yapımı için protokol imzalandığını belirtti.

Genç nüfusun yoğunlukta olduğu ilçeye gençlik merkezi kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Belediye olarak uzun zamandır üzerinde durduğumuz bir proje hayata geçiriliyor. Hayallerimiz ve hedeflerimiz arasında gençlerimizin her türlü eğitim, kültürel ve sosyal faaliyetlere katılarak kendilerini geliştirebilecekleri böyle bir gençlik merkezi projesi vardı. Önümüzdeki günlerde ihalesi yapılacak merkezin en kısa zamanda tamamlanması hedefleniyor. Gençlik merkezi, Bağlar gençliğinin nefes aldığı, huzur bulduğu ve hayata tutunduğu bir alan olacak."

Merkezin 24 milyon liraya mal olacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da muhtarlık binasının temeli atıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da muhtarlık binasının temeli atıldı
Diyarbakır annelerinin evlat mücadelesi kararlılıkla sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır annelerinin evlat mücadelesi kararlılıkla ...
Ergani'de Muhtarlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Ergani'de Muhtarlar Günü kutlandı
Muhtarlık yaptığı mahalleliye hem "anne" hem "abla" oldu
YEREL HABERLER Muhtarlık yaptığı mahalleliye hem "anne" hem "abla" ...
10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ...
Diyarbakır'da asayiş uygulamalarında yakalanan 10 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da asayiş uygulamalarında yakalanan 10 ...
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR?DA YENİ SEVGİLİ, ESKİ SEVGİLİYİ POMPALI TÜFEKLE YARALADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR?DA YENİ SEVGİLİ, ESKİ ...
"Pembe Otobüs" ile meme kanseri için farkındalık oluşturulacak
YEREL HABERLER "Pembe Otobüs" ile meme kanseri için farkındalık ...
Diyarbakır´da yeni sevgili, eski sevgiliyi pompalı tüfekle yaraladı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da yeni sevgili, eski sevgiliyi pompalı ...
Diyarbakır merkezli 3 ilde `Kabzımal Çetesi´ operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli 3 ilde `Kabzımal Çetesi´ ...
Diyarbakır merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli 3 ilde dolandırıcılık ...
Diyarbakır'a 7 ülkeden gelen 34 iş insanı OSB'deki yatırım fırsatlarını inceledi
YEREL HABERLER Diyarbakır'a 7 ülkeden gelen 34 iş insanı OSB'deki ...
(Görüntülü) PARKTA FİKRİ CAN&#039;IN ÖLDÜĞÜ TOP KAVGASINA VALİLİKTEN AÇIKLAMA (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) PARKTA FİKRİ CAN'IN ÖLDÜĞÜ TOP ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR&#039;DA MEME KANSERİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN PEMBE YOLCU OTOBÜSÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR'DA MEME KANSERİNE DİKKAT ...
Diyarbakır'da üretilen pamukta 438 bin ton rekolte bekleniyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da üretilen pamukta 438 bin ton rekolte ...
Ergani'de kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Ergani'de kilitli parke taşı döşeme çalışmaları ...
Parkta Fikri Can'ın öldüğü top kavgasına valilikten açıklama (2)
YEREL HABERLER Parkta Fikri Can'ın öldüğü top kavgasına valilikten ...
Diyarbakır'da 4 askerin yaralandığı saldırıyla ilgili iddianame hazırlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 4 askerin yaralandığı saldırıyla ilgili ...
(Görüntülü)DİYARBAKIR E TİPİ CEZAEVİ BOŞALTILIYOR; TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLER NAKLEDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)DİYARBAKIR E TİPİ CEZAEVİ BOŞALTILIYOR; ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR E TİPİ CEZAEVİ BOŞALTILIYOR; TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLER NAKLEDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR E TİPİ CEZAEVİ BOŞALTILIYOR; ...
(Görüntülü) PARKTA FİKRİ CAN&#039;IN ÖLDÜĞÜ TOP KAVGASINA VALİLİKTEN AÇIKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü) PARKTA FİKRİ CAN'IN ÖLDÜĞÜ TOP ...
Diyarbakır E Tipi Cezaevi boşaltılıyor; tutuklu ve hükümlüler nakledildi
YEREL HABERLER Diyarbakır E Tipi Cezaevi boşaltılıyor; tutuklu ve ...
Parkta Fikri Can'ın öldüğü top kavgasına valilikten açıklama 
YEREL HABERLER Parkta Fikri Can'ın öldüğü top kavgasına valilikten ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.