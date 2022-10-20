Özel gereksinimli kursiyerler Elazığ'ın tarihi ve turistik yerlerini gezdi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da merkez Yenişehir ilçesinde Engelsiz Yaşam Merkezlerinde eğitim alan özel gereksinimli kursiyerler, Elazığ gezisine katıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatıyla Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Fabrika ve Aziziye mahallelerindeki Engelsiz Yaşam Merkezlerindeki kursiyerler düzenlenen gezi kapsamında Elazığ'ın tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etme fırsatı buldu.
Kursiyerler, Harput Kalesi, Arap Baba Türbesi, Hazar Gölü ve Keban Barajı üzerinde bulunan Seyr-ül Keban Seyir Terası'nı gezdi.
Kursiyerler, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Beşikci'ye teşekkür etti.