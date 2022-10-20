Diyarbakır'da her türlü toplanma ve gösteri yürüyüşleri 1 gün yasaklandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valiliği, açık alanlarda her türlü toplanma, gösteri yürüyüşleri ve eylemlerin bugün için yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'ya müzahir yayın organları ve internet sitelerinden yapılan provokatif paylaşımlarla ülkenin sınır ötesinde terörle mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonların aleyhinde ayrıştırıcı ve yanıltıcı kamuoyu oluşturmaya yönelik çağrılar olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, her türlü toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma gibi eylemlerin il ve ilçe mülkü sınırları içerisinde 20 Ekim'de bir gün süreyle yasaklandığı kaydedildi.





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