Diyarbakır'da 4 bin 500 öğrenci "Gez-Gör" etkinliklerinden yararlandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bilgievi ve akademi liselerde eğitim gören 4 bin 500 öğrenci "Gez-Gör" etkinliğiyle kentin tarihi yerlerini gördü.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı bilgievi ve akademi liselerde ücretsiz eğitim alan öğrenciler, temel derslerin yanı sıra sosyal etkinliklerden de faydalanıyor.

Yaz ayları boyunca kent merkezi ve kırsalda yaşayan öğrenciler için Diyarbakır'ın tarihi ve turistik yerlerini tanımak amacıyla "Gez-Gör" etkinlikleri düzenlendi.

Etkinliklere merkez, Selahaddin Eyyubi, Hani Gürbüz ve Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar bilgievlerinin yanı sıra Sur, Şehit Ali Gaffar Okkan, Dicle, Bismil Ahmedi Hani, Silvan El-Cezeri ve Hani Hatuniye Akademi Lise öğrencileri katıldı.

Öğrenciler, etkinlikler kapsamında Suriçi, müzeler, camiler, Bakırcılar Çarşısı, Dört Ayaklı Minare, kütüphaneler, sergiler, Keçi Burcu, On Gözlü Köprü, Gazi Köşkü'nü görme fırsatı yakaladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi Kampüs Alanları, Tekno-Kent, Geri Dönüşüm tesisleri ve mesleki tanıtım gezileri ile öğrenciler yaşadıkları şehri daha yakından tanıma imkanı buldu.

Şu ana kadar kent merkezi ve kırsalda yaşayan 4 bin 500 öğrenci, etkinliklerden yararlandı.

2022-2023 eğitim-öğretim yılında düzenlenecek etkinliklerden 13 bin 500 öğrencinin faydalanması hedefleniyor.

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