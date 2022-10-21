Diyarbakır'ın cadde ve bulvarları yeşil dokuya kavuşuyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde cadde ve bulvarlarda yürüttüğü çalışmalarda 80 bin metrekarelik alana çim ekimi yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinin daha yeşil bir dokuya ve estetik bir görünüme kavuşması amacıyla çalışmalara devam ediliyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, tarihi surların çevresi, Siverek Caddesi, Diclekent Bulvarı, Kurşunlu Cami, Arap Şeyh Cami etrafı, Hz. Süleyman Parkı dahil olmak üzere bir haftalık periyotta yaptığı çalışmayla 80 bin metrekarelik alana çim ekimi yaptı.

Yaptığı çalışmayla cadde, park ve meydanların yeşil dokuya kavuşmasını sağlayan ekipler, Heskif, Evrim Alataş, Mezopotamya Bulvarı, Leyla Kasım, Talaytepe ve Nevruz caddelerdeki refüj ve kavşaklarda toprak takviyesi ve tesviye çalışması yürüttü, çimlendirme ve ağaçlandırma yaptı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.