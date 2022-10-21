Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 kilogram esrar ele geçirildi.

Bismil Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede bir apartmanın bodrum katında uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Adresteki aramalarda, 11 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirildi.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, uyuşturucunun sahibi olduğu tespit edilen F.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlı tutuklandı.

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