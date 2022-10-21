Diyarbakır'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 18 Ekim'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla yakalanan 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, ülkeye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenlerle irtibat kurarak düzensiz göçmenlerin doğu illerinden Diyarbakır'a sevkini sağlayan ve haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik kapsamlı çalışmalar yapılmıştı.

Çalışmalarda, kara yollarında önceden belirlenen noktalardan düzensiz göçmenleri alarak kontrol noktaları bulunmayan güzergahlardan Diyarbakır'a sevk ettikleri, kaçak göçmenleri kentte bir müddet konaklatarak ülkenin batısındaki büyükşehirlere taşınmasını sağladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 18 Ekim'de eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş, 11 şüpheli yakalanmıştı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.