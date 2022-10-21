Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

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DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı.

Beyoğlu, mesajında, yazılı ve görsel medya sektöründe çalışanların mesai kavramı gözetmeksizin kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına fedakarca çalıştığını belirtti.

Gazetecilerin mücadelesine çok şey borçlu olduklarını dile getiren Beyoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Toplumunun yararını gözeten, hakkı ve hakikati amaçlayan her türlü eleştiriye sonuna kadar açığız. Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda görev peşinde koşarak gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden medya sektörü çalışanlarının gününü kutluyorum."

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