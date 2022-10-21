TBB Başkanı Sağkan, Diyarbakır Barosunun Staj Eğitim Merkezi Açılış Eğitimi'ne katıldı

DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Diyarbakır Barosunun Staj Eğitim Merkezi 2022-2023 Dönemi Açılış Eğitimi törenine katıldı.

Sağkan, Diyarbakır Barosu tarafından merkez Bağlar ilçesinde Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde düzenlenen törende, stajyerlerin avukat etiğine uymaları ve kişisel gelişimlerine önem vermeleri gerektiğini söyledi.

Stajyerlik döneminin meslek kurallarının iyi öğrenilmesi gereken bir süreç olduğunu dile getiren Sağkan, şöyle konuştu:

"Maalesef bizim eğitim sistemimiz, bizi bu anlamda motamot bir sistemin içerisinde işin felsefesinden, özünden uzaklaştıran, norm uygulayıcısı yapan, iyi bir norm uygulayıcısı kıvamına getiren sistem. Bizlerin hukukçu olması gerekiyor, norm uygulayıcısı değil. Bu yüzden kendi adıma stajyer meslektaşlarıma ilk önerim; farklı kitaplar okumalarıdır. Sadece hukuk kitapları değil. Hukuk sosyolojisine muhakkak ki bakmalarıdır. Edindiğimiz o hukuki bilgilerin aslında tam olarak neye tekabül ettiğini, o altyapıyı aldıktan sonra çok daha net görebiliyorsunuz."

Stajyer avukatların dünyanın en onurlu mesleğine adım atacağını ifade eden Sağkan, dönemin şartlarına uygun yabancı dil eğitimini takip etmelerini istedi.

"Türkiye'de şu anda Arapça bilen avukat ihtiyacı var. İngilizce ve Arapça bilen avukat arıyorlar ve bulamıyorlar. Ya da Türkiye ticarette yüzünü Rusya'ya dönüyor. İran'a dönüyor. Bu dillere ağırlık vermek, dönemin şartlarını iyi takip etmek, onu yakalamak, fark yaratmak bakımından çok kıymetli." ifadelerini kullanan Sağkan, her şeyden önemlisinin bir alanda uzmanlaşmak olduğunu vurguladı.

Programda, Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren de staj süreci hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.