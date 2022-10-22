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DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1146'ncı gününde devam etti.



Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden anne Fatma Karakuş, kızının yaklaşık 6 yıl önce Samsun'da 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencisiyken kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Bugüne kadar kızından haber alamadığını ifade eden Karakuş, "Kızımı HDP'den istiyorum. 6 yıldır evladımın yolunu gözlüyorum. Kızımın gelmesini istiyorum. Büyüttüğümüz çocuklarımızı elimizden alıyorlar. Anneleri ağlatıyorlar. Her günümüzü zindan ediyorlar. Ciğerlerimizi koparıyorlar. Kızım gel artık, bu hasretlik bitsin. Seni çok özledik." diye konuştu.

Karakuş, kızının güvenlik güçlerine teslim olması için çağrıda bulundu.

Siirt'ten 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren baba Nurettin Ödümlü de tek isteklerinin çocuklarına kavuşmak olduğunu belirtti.

Evlatları için eyleme sonuna kadar devam edeceklerini anlatan Ödümlü, "Buradan gitmiyorum. Evladımı istiyorum. 40 yıl da olsa buradan gitmeyeceğim. HDP nerede olurlarsa olsun peşlerini bırakmayacağım. Çünkü evladımı götürdüler." ifadelerini kullandı.





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