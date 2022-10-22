Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır 1 Nolu Şubenin olağan genel kurulu yapıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Memur-Sen Konfederasyona bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Diyarbakır 1 Nolu Şubenin 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Merkez Yenişehir ilçesi Büyükşehir Öğretmenevinde gerçekleştirilen genel kurul, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, genel kurulda, çok kısa zamanda ülkede normalleşme adımlarının atıldığını söyledi.

Tekdemir, "Sekiz yıllık zorunlu eğitim ve katsayı zulmüne son verildi. Milletin aklına, iradesine, yaşama tarzına balans ayarı vandallığı ile müdahale edenlerin yanında boy veren sözde sivil oluşum ve sendikal görünümlü oluşumlara karşı Eğitim-Bir-Sen olarak millet iradesinin yanında, vesayetin karşısında durduk." dedi.

Tek liste halinde gidilen seçimde Tekdemir, yeniden şube başkanlığa seçildi.

Genel kurula, AK Parti Milletvekili Oya Eronat, HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç ve Saadet Partisi Diyarbakır İl Başkanı Abdurrahman Ergin de katıldı.

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