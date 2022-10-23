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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır anneleri ile bir araya geldi

AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır anneleri ile bir araya geldi

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleriyle görüştü.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1147'nci gününde devam ediyor.

Bakan Soylu, Diyarbakır'daki bir otelde, kentte evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır anneleriyle bir araya geldi.

44 ailenin katıldığı görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.


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