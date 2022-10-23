Bakanlar Soylu ve Kurum Diyarbakır'da konuştu:

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DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Türkiye'de hep birlikte nasıl Diyarbakır'ı, Şırnak'ı, Hakkari'yi huzurlu yapmışsak, Allah nasip edecek, Erbil'i, Bağdat'ı, Şam'ı da huzurlu yapacağız." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen, Diyarbakır Çevre Yolu, TOKİ 1525 Konut, 17 İş Yeri, 1 Cami, Büyükşehir Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Bakan Soylu, on binlerce kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yollarda karşıladığını belirterek, bunun, samimiyetin, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin sevgisi olduğunu söyledi.

Meydandaki vatandaşlara, "2023'e, 2053'e hazır mısınız?" diye seslenen Soylu, Diyarbakır'ın bugün huzur ve özgürlükler içerisinde olduğunu vurguladı.

Diyarbakır'da çocukların rahat bir şekilde okula gittiğini, kenti ziyarete gelenlerin "Diyarbakır güzelmiş." dediğini dile getiren Soylu, "Diyarbakır dün de güzeldi, Diyarbakır bugün de güzel, yarın da güzel. Ama bir sorumluluğumuz var. Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Türkiye'de hep birlikte nasıl Diyarbakır'ı, Şırnak'ı, Hakkari'yi huzurlu yapmışsak, Allah nasip edecek, Erbil'i, Bağdat'ı, Şam'ı da huzurlu yapacağız. Hazır mısınız buna?" ifadelerini kullandı.

- "Terörün izlerini hep birlikte sildik"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da kadim şehir Diyarbakır'da bulunmaktan duydukları memnuniyeti belirtti.

Alanı dolduran Diyarbakırlıların tüm ülkeye birlik ve beraberlik mesajı verdiğini kaydeden Kurum, "Diyarbakır'ı görünce azim, kararlılık ve dik duruş görürüz. Bu kadim şehre bu şehirde yaşayan milletimize hizmet etmek bizim için en büyük şereftir. İşte tarihi surlar bölgesini yeniden inşa ettik. Ve orada terörün, o kötü günlerin izlerini hep birlikte, Diyarbakırlı kardeşlerimizle birlikte sildik. Eğitim yuvalarımızı yeniden onardık. Burada bulunan tüm tescilli yapılarımızı, camilerimizi, kiliselerimizi, yavrularımızın geleceğe hazırlandığı bilim yuvalarını yeniden inşa ettik. Tarihi yapıları kardeşlik ruhuyla, tarih şuuruyla yeniden restore ettik." diye konuştu.

Kurum, bugün kentte parklarda oynayan çocukların seslerinin yankılandığına işaret ederek, bundan sonra da Diyarbakırlıların desteğiyle aynı hizmetleri yapmaya devam edeceklerini söyledi.

"Tüm yatırımlarımız Kürt kardeşlerimizin, gençlerimizin umudu olmuştur. Açtığımız her yeni kapı Diyarbakır için huzur olmuş, kalemi silaha galip kılmıştır. İnşallah yeni yatırımlarımızla Diyarbakır'ımızı büyük bir muhabbetle, tarihten aldığımız ilhamla hep birlikte daha da güzelleştireceğiz." diyen Kurum, bugün de Diyarbakır'ın çehresini değiştirecek kentsel dönüşümden sosyal konutlara, millet bahçesinden kamu yatırımlarına, spor tesislerinden çevre düzenlemelerine kadar birçok yatırımdan oluşan 41 projenin açılışını gerçekleştireceklerini ifade etti.

- "Dicle'nin çocukları için şehrimize 5 millet bahçesi kazandıracağız"

Kurum, inşa edilen sosyal konutlarla dar gelirli aileleri yeni yuvalarına kavuşturduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Sosyal Konut Projesi" kapsamında ilk etapta Diyarbakır'a toplamda 5 bin 577 yeni konut inşa edeceklerini bildirdi.

Kendi evlerini yapmak isteyen Diyarbakırlı vatandaşlar için alt yapısı hazırlanmış arsaları hizmete sunacaklarını anlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Dicle'nin çocukları için şehrimize neşeyle koşup oynayabilecekleri 5 millet bahçesi kazandıracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmalarımıza devam ederken muhalefet algıya, yalana, iftiraya devam ediyor. Ancak bunların hiçbirinin milletimizde ve Diyarbakır'da karşılığı yok. İnşallah Diyarbakırlı kardeşlerimiz ve milletimizin desteğiyle 2023 yılında Cumhur İttifakı'nı ve Cumhurbaşkanı'mızı rekor bir oyla destekleyerek, 'Türkiye yüzyılı' vizyonu hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğiz."

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