Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Diyarbakır'da konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Diyarbakır'da konuştu:

AA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Diyarbakır'da konuştu:

DİYARBAKIR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Biz hükümet olarak üreticilerimizin emeklerini yerde bırakmamak için elimizden gelen tüm gücümüzle çalıştık ve çalışıyoruz" dedi.

Bakan Kirişci, Diyarbakır'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Diyarbakır Çevre Yolu, TOKİ 1525 Konut, 17 İşyeri, 1 Cami ve Büyükşehir Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, 2002 yılında Diyarbakır'da 62 milyon lira olan tarımsal desteğin 2021 yılında 800 milyon liraya çıktığını bildirdi.

Kirişci, AK Parti hükümetleri döneminde 20 yılda verilen desteğin 36 milyar liraya yükseldiğini belirterek, "Biz hükümet olarak üreticilerimizin emeklerini yerde bırakmamak için elimizden gelen tüm gücümüzle çalıştık ve çalışıyoruz" diye konuştu.

Diyarbakır'ın tarım ile bitkisel ve hayvansal üretimin şehri olduğunu dile getiren Bakan Kirişci, şunları söyledi:

"Bu memleket pek çok tarla, bağ, bahçe bitkilerinde ya ikinci ya üçüncü ya dördüncü ya da beşinci sıradadır. 250 bin civarında olan hayvan varlığını 610 bine çıkardınız, artış yüzde 140. Aynı şekilde küçükbaş hayvan varlığınızı da yine yüzde 135 artırarak 2 milyon 200 bin adete çıkardınız."

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak birkaç gün önce yeni bir uygulama başlattıklarını anlatan Kirişci, şöyle devam etti:

"Hatırlarsanız Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) adını verdiğimiz destekleri bu zamana kadar fiziki olarak ziyaretlerle ziraat odalarına, iki muhtar azasına ve oradan da il, ilçe müdürlüklerimize ziyareti gerektiren bir formatta yapıyordunuz ama 1 Ekim itibariyle her konuda olduğu gibi dijitalleşen bir Türkiye'de, 6804 işlemin e-devlet üzerinden yapıldığı bir Türkiye'de biz de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 5 yeni uygulamayı e-devlet üzerinden 1 Ekim itibariyle yapılabilir hale getirdik. Artık bu iş ve işlemleri 2 günde değil, 2 dakikada ya elinizdeki cep telefonu üzerinden ya da dizinizin üzerindeki iPad üzerinden, masa üstü bilgisayar üzerinden yapabilir hale geldik."

"Özellikle hayvancılıkta da son yıllarda gayet güzel bir gelişmenin yaşandığı Diyarbakır'da, 2 gün önce yine açıklamış bulunduğumuz Et ve Süt Kurumu ile büyükbaş hayvan besicilerinin sözleşmeli üretim yapmalarına imkan sağlayan yeni bir uygulamayı hayata geçirdik." diyen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, şunları kaydetti:

"Bu uygulama ile Et ve Süt Kurumumuz üreticilerimizle masaya oturacak ve üreticilerimize neyi, nasıl, ne şekilde ve nerede üreteceğine karar verecekler. Bir sözleşme metni olacak ve bu sözleşme metniyle tarafların hukukunu gözeten, bu konuda alım ve fiyat garantisini de beraberinde getiren bir uygulama devreye girmiş bulunmaktadır. Bunun lansmanını 2 gün önce Erzurum'da startını verdik. Mazot ve gübre desteğini normal şartlarda 2023 yılının mart ayının sonunda alan üreticilerimize bunu yaklaşık 6 ay öne çekerek inşallah bugünlerde sizlere Ziraat Bankası tarafından verilecek olan kartlara sadece mazot ve gübre alımında ayni olarak kullanabileceğimiz bir uygulamaya geçmiş bulunuyoruz. Bu uygulama eminim siz değerli üreticilerimizi çok mutlu edecektir. Çünkü bizler üretimin temel girdisi olan mazot ve gübreyi teminde ve alımda güçlük çeken üreticileriz. Bu güçlüğü finansal açıdan ortadan kaldıracak bu uygulamaya, yine ayın 22'si itibariyle yeni bir uygulamayı devreye koyduk. Ne yaptık Ziraat Bankamızın üreticilerimize kullandırdığı tarımsal kredinin 100 bin lira olan limitini 200 bin liraya çıkardık. Bu limitin artışıyla beraber 100 bin liralık kısmını doğrudan yine Ziraat Bankamızın kartları üzerine, 100 bin liralık kısmını ayni olarak sadece mazot ve gübre alımında kullanmaları için onu da yüklemiş bulunuyoruz."

- "Bütün üreticilerimizi yürekten tebrik ediyorum"

Türkiye'de 2002 yılında dağıtılan tarımsal destek miktarının 1,8 milyar lira olduğunu hatırlatan Bakan Kirişci, 2023 yılında destek miktarının 54 milyar liraya çıkacağını söyledi.

Sadece desteklemekle yetinilmediğini anlatan Kirişci, "O gün 65 milyon olan bugünse 85 milyona çıkan nüfusun tamamını doyuruyoruz. 'Bu ülke ve bu ülkenin üreticisi üretmiyor' diyerek bu ülkenin üreticisine hakaret eden o altılı ve bir de masanın altındakiyle beraber altı artı birin sizlere bu konuda ne kadar haksızlık ettiğini belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Konuşmasında "85 milyonu bu ülkenin üreticisi ürettikleriyle doyurmakta, yedirmekte, giydirmekte ve barındırmaktadır" ifadesini kullanan Bakan Kirişci, şöyle devam etti:

"2002 yılında sadece bu ülkeyi ziyaret eden turist sayısı 15 milyondu, bugün 50 milyon turist ziyaret ediyor. 3 katından fazla artış var. 15 milyondan 50 milyona gelmiş turisti bu ülkenin üreticisi doyuruyor. 2002 yılında 3,7 milyar dolarlık tarımsal ihracat vardı, 2021 yılında bu rakam 25 milyar dolara, bu yılın sonunda ise inşallah 30 milyar dolara erişmiş olacak. Kendi insanı için üreten, kendi ülkesini ziyaret eden turistin yediklerini içtiklerini üreten aynı zamanda ihracatıyla da ihraç ettiği ülkelerdeki insanların ihtiyaçlarını karşılayan sizlersiniz. Bu ülkenin, Diyarbakır'da ÇKS'ye kayıtlı 33 bin üreticisi başta olmak üzere tüm Türkiye'de ÇKS'ye kayıtlı 2 milyon 170 bin üretici başta olmak üzere bütün üreticilerimizi yürekten tebrik ediyorum."

- "Diyarbakır'da her alanda önemli hizmetler yapılmaktadır"

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su da kentte yapımı tamamlanan 140 projenin memlekete hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Su, şunları söyledi:

"İlimizde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde onun destekleriyle her alanda önemli hizmetler yapılmaktadır. Eğitimden sağlığa, altyapıdan üstyapıya, tarımdan ziraata, gençlik spor hizmetlerinden sağlık hizmetlerine her alanda çok önemli hizmetleri vatandaşlarımızla siz Diyarbakırlı hemşerilerimizle buluşturuyoruz. Bu anlamda yapılan tüm bu hizmetlerde ilimize desteğini esirgemeyen bize her zaman önder olan, lider olan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şahsım adına, sizler adına, Diyarbakırlı hemşerilerimiz adına en kalbi sevgilerimizi hürmetlerimizi şükranlarımızı arz ediyorum. Yapılan tüm bu hizmetlerin, bugün açılışını gerçekleştireceğimiz 140 projenin ilimize, ülkemize sizlere hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlar Soylu ve Kurum Diyarbakır'da konuştu:
YEREL HABERLER Bakanlar Soylu ve Kurum Diyarbakır'da konuştu:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış ...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır anneleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır anneleri ...
Güneydoğu'da üzüm üreticileri bağ bozumuyla "tatlı mesai"de
YEREL HABERLER Güneydoğu'da üzüm üreticileri bağ bozumuyla "tatlı ...
(Görüntülü)DİYARBAKIR?DA UÇUŞLARA SİS ENGELİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)DİYARBAKIR?DA UÇUŞLARA SİS ENGELİ
Diyarbakır´da uçuşlara sis engeli
YEREL HABERLER Diyarbakır´da uçuşlara sis engeli
(Görüntülü) DİYARBAKIR - BAKAN SOYLU KOCAKÖY&#039;DE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ BAKAN SOYLU: TÜRKİYE&#039;Yİ, EKMEĞİMİZİ VE DİYARBAKIR&#039;I BÜYÜTECEĞİZ (3)
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR - BAKAN SOYLU KOCAKÖY'DE ...
Bakan Soylu: Türkiye'yi, ekmeğimizi ve Diyarbakır'ı büyüteceğiz (3)
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Türkiye'yi, ekmeğimizi ve Diyarbakır'ı ...
İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığında konuştu:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Diyarbakır İl ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR - BAKAN SOYLU LİCE İLÇESİNDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ BAKAN SOYLU TÜRKİYE&#039;Yİ, EKMEĞİMİZİ VE DİYARBAKIR&#039;I BÜYÜTECEĞİZ (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR - BAKAN SOYLU LİCE İLÇESİNDE ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR - BAKAN SOYLU TÜRKİYE&#039;Yİ, EKMEĞİMİZİ VE DİYARBAKIR&#039;I BÜYÜTECEĞİZ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR - BAKAN SOYLU ...
Bakan Soylu: Türkiye'yi, ekmeğimizi ve Diyarbakır'ı büyüteceğiz (2)
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Türkiye'yi, ekmeğimizi ve Diyarbakır'ı ...
Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır 1 Nolu Şubenin olağan genel kurulu yapıldı
YEREL HABERLER Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır 1 Nolu Şubenin olağan genel ...
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da vatandaşlarla bir araya geldi:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da vatandaşlarla ...
Bakan Soylu: Türkiye'yi, ekmeğimizi ve Diyarbakır'ı büyüteceğiz
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Türkiye'yi, ekmeğimizi ve Diyarbakır'ı ...
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da konuştu:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da konuştu:
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ?NDE 1 YILDA GENEL ANESTEZİ İLE 500 ENGELLİ HASTAYA TEDAVİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ...
Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi´nde 1 yılda genel anestezi ile 500 engelli hastaya tedavi
YEREL HABERLER Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi´nde 1 yılda ...
(Görüntülü) BAKAN SOYLU, KORUCU DERNEK BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN SOYLU, KORUCU DERNEK BAŞKANLARIYLA ...
(Görüntülü) DEVRİLEN TIR&#039;IN KUPA KISMI ALEV ALDI; O ANLAR KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEVRİLEN TIR'IN KUPA KISMI ALEV ...
Bakan Soylu: Voleybol oyuncusu değiştirir gibi başbakan değiştiriyorlar (3)
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Voleybol oyuncusu değiştirir gibi ...
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da güvenlik korucuları dernek başkanlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da güvenlik ...
(Görüntülü) BAKAN SOYLU &#039;BİR TEK KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR, O DA TERÖR&#039; BAKAN SOYLU VOLEYBOL OYUNCUSU DEĞİŞTİRİR GİBİ BAŞBAKAN DEĞİŞTİRİYORLAR (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN SOYLU 'BİR TEK KIRMIZI ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.