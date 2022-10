Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Diyarbakır'da konuştu:

DİYARBAKIR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Biz hükümet olarak üreticilerimizin emeklerini yerde bırakmamak için elimizden gelen tüm gücümüzle çalıştık ve çalışıyoruz" dedi.

Bakan Kirişci, Diyarbakır'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Diyarbakır Çevre Yolu, TOKİ 1525 Konut, 17 İşyeri, 1 Cami ve Büyükşehir Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, 2002 yılında Diyarbakır'da 62 milyon lira olan tarımsal desteğin 2021 yılında 800 milyon liraya çıktığını bildirdi.

Kirişci, AK Parti hükümetleri döneminde 20 yılda verilen desteğin 36 milyar liraya yükseldiğini belirterek, "Biz hükümet olarak üreticilerimizin emeklerini yerde bırakmamak için elimizden gelen tüm gücümüzle çalıştık ve çalışıyoruz" diye konuştu.

Diyarbakır'ın tarım ile bitkisel ve hayvansal üretimin şehri olduğunu dile getiren Bakan Kirişci, şunları söyledi:

"Bu memleket pek çok tarla, bağ, bahçe bitkilerinde ya ikinci ya üçüncü ya dördüncü ya da beşinci sıradadır. 250 bin civarında olan hayvan varlığını 610 bine çıkardınız, artış yüzde 140. Aynı şekilde küçükbaş hayvan varlığınızı da yine yüzde 135 artırarak 2 milyon 200 bin adete çıkardınız."

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak birkaç gün önce yeni bir uygulama başlattıklarını anlatan Kirişci, şöyle devam etti:

"Hatırlarsanız Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) adını verdiğimiz destekleri bu zamana kadar fiziki olarak ziyaretlerle ziraat odalarına, iki muhtar azasına ve oradan da il, ilçe müdürlüklerimize ziyareti gerektiren bir formatta yapıyordunuz ama 1 Ekim itibariyle her konuda olduğu gibi dijitalleşen bir Türkiye'de, 6804 işlemin e-devlet üzerinden yapıldığı bir Türkiye'de biz de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 5 yeni uygulamayı e-devlet üzerinden 1 Ekim itibariyle yapılabilir hale getirdik. Artık bu iş ve işlemleri 2 günde değil, 2 dakikada ya elinizdeki cep telefonu üzerinden ya da dizinizin üzerindeki iPad üzerinden, masa üstü bilgisayar üzerinden yapabilir hale geldik."

"Özellikle hayvancılıkta da son yıllarda gayet güzel bir gelişmenin yaşandığı Diyarbakır'da, 2 gün önce yine açıklamış bulunduğumuz Et ve Süt Kurumu ile büyükbaş hayvan besicilerinin sözleşmeli üretim yapmalarına imkan sağlayan yeni bir uygulamayı hayata geçirdik." diyen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, şunları kaydetti:

"Bu uygulama ile Et ve Süt Kurumumuz üreticilerimizle masaya oturacak ve üreticilerimize neyi, nasıl, ne şekilde ve nerede üreteceğine karar verecekler. Bir sözleşme metni olacak ve bu sözleşme metniyle tarafların hukukunu gözeten, bu konuda alım ve fiyat garantisini de beraberinde getiren bir uygulama devreye girmiş bulunmaktadır. Bunun lansmanını 2 gün önce Erzurum'da startını verdik. Mazot ve gübre desteğini normal şartlarda 2023 yılının mart ayının sonunda alan üreticilerimize bunu yaklaşık 6 ay öne çekerek inşallah bugünlerde sizlere Ziraat Bankası tarafından verilecek olan kartlara sadece mazot ve gübre alımında ayni olarak kullanabileceğimiz bir uygulamaya geçmiş bulunuyoruz. Bu uygulama eminim siz değerli üreticilerimizi çok mutlu edecektir. Çünkü bizler üretimin temel girdisi olan mazot ve gübreyi teminde ve alımda güçlük çeken üreticileriz. Bu güçlüğü finansal açıdan ortadan kaldıracak bu uygulamaya, yine ayın 22'si itibariyle yeni bir uygulamayı devreye koyduk. Ne yaptık Ziraat Bankamızın üreticilerimize kullandırdığı tarımsal kredinin 100 bin lira olan limitini 200 bin liraya çıkardık. Bu limitin artışıyla beraber 100 bin liralık kısmını doğrudan yine Ziraat Bankamızın kartları üzerine, 100 bin liralık kısmını ayni olarak sadece mazot ve gübre alımında kullanmaları için onu da yüklemiş bulunuyoruz."

- "Bütün üreticilerimizi yürekten tebrik ediyorum"

Türkiye'de 2002 yılında dağıtılan tarımsal destek miktarının 1,8 milyar lira olduğunu hatırlatan Bakan Kirişci, 2023 yılında destek miktarının 54 milyar liraya çıkacağını söyledi.

Sadece desteklemekle yetinilmediğini anlatan Kirişci, "O gün 65 milyon olan bugünse 85 milyona çıkan nüfusun tamamını doyuruyoruz. 'Bu ülke ve bu ülkenin üreticisi üretmiyor' diyerek bu ülkenin üreticisine hakaret eden o altılı ve bir de masanın altındakiyle beraber altı artı birin sizlere bu konuda ne kadar haksızlık ettiğini belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Konuşmasında "85 milyonu bu ülkenin üreticisi ürettikleriyle doyurmakta, yedirmekte, giydirmekte ve barındırmaktadır" ifadesini kullanan Bakan Kirişci, şöyle devam etti:

"2002 yılında sadece bu ülkeyi ziyaret eden turist sayısı 15 milyondu, bugün 50 milyon turist ziyaret ediyor. 3 katından fazla artış var. 15 milyondan 50 milyona gelmiş turisti bu ülkenin üreticisi doyuruyor. 2002 yılında 3,7 milyar dolarlık tarımsal ihracat vardı, 2021 yılında bu rakam 25 milyar dolara, bu yılın sonunda ise inşallah 30 milyar dolara erişmiş olacak. Kendi insanı için üreten, kendi ülkesini ziyaret eden turistin yediklerini içtiklerini üreten aynı zamanda ihracatıyla da ihraç ettiği ülkelerdeki insanların ihtiyaçlarını karşılayan sizlersiniz. Bu ülkenin, Diyarbakır'da ÇKS'ye kayıtlı 33 bin üreticisi başta olmak üzere tüm Türkiye'de ÇKS'ye kayıtlı 2 milyon 170 bin üretici başta olmak üzere bütün üreticilerimizi yürekten tebrik ediyorum."

- "Diyarbakır'da her alanda önemli hizmetler yapılmaktadır"

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su da kentte yapımı tamamlanan 140 projenin memlekete hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Su, şunları söyledi:

"İlimizde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde onun destekleriyle her alanda önemli hizmetler yapılmaktadır. Eğitimden sağlığa, altyapıdan üstyapıya, tarımdan ziraata, gençlik spor hizmetlerinden sağlık hizmetlerine her alanda çok önemli hizmetleri vatandaşlarımızla siz Diyarbakırlı hemşerilerimizle buluşturuyoruz. Bu anlamda yapılan tüm bu hizmetlerde ilimize desteğini esirgemeyen bize her zaman önder olan, lider olan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şahsım adına, sizler adına, Diyarbakırlı hemşerilerimiz adına en kalbi sevgilerimizi hürmetlerimizi şükranlarımızı arz ediyorum. Yapılan tüm bu hizmetlerin, bugün açılışını gerçekleştireceğimiz 140 projenin ilimize, ülkemize sizlere hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

