Balgesel Amatör Ligi

DİYARBAKIR (AA) - Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1. Grup'ta Erganispor, Bitlis Özgüzelderespor'u 2-0 yendi.

Ergani Şehir Stadyumu'nda maçın bitiş düdüğü ile taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Erganispor Kulüp Başkanı Kenan Taş, maçın ardından, zorlu karşılaşmada 3 puanı almanın sevincini yaşadıklarını, galibiyette emeği olan herkesi kutladığını söyledi.

Erganispor Teknik Direktörü Mehmet Kanat da karşılaşmada iyi mücadele ettiklerini ve hakları olan 3 puanı aldıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "İyi oynayan ve sahada istediğim her şeyi yapan tüm sporcularımı kutluyorum. Bizi desteklemek için taraftarlarımızı ve yöneticilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.







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