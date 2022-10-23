Balgesel Amatör Ligi

DİYARBAKIR (AA) - Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1. Grup'ta Erganispor, Bitlis Özgüzelderespor'u 2-0 yendi.
Ergani Şehir Stadyumu'nda maçın bitiş düdüğü ile taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
Erganispor Kulüp Başkanı Kenan Taş, maçın ardından, zorlu karşılaşmada 3 puanı almanın sevincini yaşadıklarını, galibiyette emeği olan herkesi kutladığını söyledi.
Erganispor Teknik Direktörü Mehmet Kanat da karşılaşmada iyi mücadele ettiklerini ve hakları olan 3 puanı aldıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "İyi oynayan ve sahada istediğim her şeyi yapan tüm sporcularımı kutluyorum. Bizi desteklemek için taraftarlarımızı ve yöneticilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.