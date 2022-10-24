Diyarbakır'da PTT şubesine gelen 182. müşteriye pul koleksiyonu hediye edildi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, PTT'nin kuruluşunun 182. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şubeye gelen 182. müşteriye pul koleksiyonu hediye edildi.

Merkez Sur ilçesindeki PTT şubesine gelen 182. müşteri Azize Turğay'a, Milli Mücadele'nin 100. yılı için hazırlanan pul koleksiyonu ve çiçek, PTT Diyarbakır Başmüdürü Rıdvan Acar tarafından verildi.

Acar, PTT'nin 182. kuruluş yıl dönümünün hayırlı olması temennisinde bulunarak, şöyle dedi:



"PTT'nin iki asra yakın tarihi tecrübesi bulunuyor. Diyarbakır ve ilçelerinde 576 personelimiz, 17 merkez 27 şube ile hizmeti aksatmaksızın sürdürüyoruz. PTT olarak yenilikçi bakış açısıyla ve teknolojik yatırımlarla kaliteli ve güvenli hizmet anlayışını benimseyerek çalışıyoruz. Posta ve telgraf teşkilatımız her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ederek, gidilmeyen yere gitmek ilkesiyle 2023 hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemekte. Bu teşkilatın bir mensubu olarak 182. kuruluş yıl dönümümüzü kutluyorum."

182. müşteri Azize Turğay da PTT'nin hizmetlerinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

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