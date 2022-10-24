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Diyarbakır'daki tarihi camiler FPV dron ile görüntülendi

AA

Diyarbakır'daki tarihi camiler FPV dron ile görüntülendi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki "İslam aleminin 5. Harem-i Şerifi" kabul edilen tarihi Ulu Cami ile Hz. Süleyman Camisi ve Fatih Paşa Camisi (Kurşunlu), FPV dron ile görüntülendi.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Diyarbakır'da gezi rotalarının başında tarihi camiler bulunuyor.

Kentin Sur ilçesinde tarihten izler taşıyan ve mimarisiyle ziyaretçilerini etkileyen Ulucami, Hz. Süleyman ve Kurşunlu camileri, FPV dron ile görüntülendi.

- "Sur ilçesinde 20'ye yakın tarihi cami bulunuyor"

Diyarbakır Müftüsü Lütfü İmamoğlu, AA muhabirine, söz konusu tarihi camiler hakkında bilgi verdi.

"Sur ilçesinde 20'ye yakın tarihi cami bulunuyor." diyen İmamoğlu, bu camilerin kentin kadim yönünü de yansıttığını söyledi.

Ulucami'nin 639 yılında camiye dönüştürüldüğünü belirten İmamoğlu, şunları kaydetti:

"İlkin pagan dönemine ait bir tapınak, sonra Mar Toma adıyla kilise oldu. 639 yılında Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Müslüman egemenliğiyle birlikte Camii Kebir adıyla camiye dönüştürüldü. UNESCO Kültür Mirası'na girdi. 1091 yılında Selçuklular döneminde en kapsamlı onarımı yapıldı. Caminin 4 ayrı cephesi İslam'ın dört ana mezhebine (Hanefi - Şafii - Maliki - Hanbeli) sembolize etmektedir. Dünyanın 5. Harem-i Şerifi olarak kabul edilmektedir. Mimari olarak Şam'da bulunan Emeviye Camisi'ne benzemektedir. Cami avlusunda El Cezeri tarafından yapıldığı rivayet edilen güneş saati de bulunmaktadır."

İlçenin İçkale kısmında bulunan Hz. Süleyman Camisi'nin de 1155 - 1169 yıllarında Mervaniler döneminde yapıldığını kaydeden İmamoğlu, "Diyarbakır'da 600'e yakın sahabenin metfun olduğu bilinmektedir. Bunlardan Halit Bin Velidin oğlu Hazreti Süleyman'ın da aralarında bulunduğu 27'si bu camide metfundur. Bugünkü şeklini Osmanlı dönemindeki ekleme ve onarımlarla alan cami, Nasiriye ve Kale cami olarak da adlandırılmaktadır." dedi.

Müftü İmamoğlu, ilçede, Fatih Paşa Cami olarak da bilinen Kurşunlu Camii'nin 1516- 1520 yılları arasında şehrin ilk Osmanlı Valisi Bıyıklı Mehmet Paşa tarafından yapıldığını aktardı.

Söz konusu caminin Diyarbakır'da yapılan ilk Osmanlı eseri olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Caminin en belirgin özelliği kurşundan yapılmış merkezi kubbesinin etrafında küçük kubbelerin olmasıdır. Kubbelerin 'Kurşun' ile kaplı olmasından dolayı halk arasında Kurşunlu Camii olarak bilinmektedir." diye konuştu.

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