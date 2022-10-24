6. Ulusal Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, Diyarbakır'da başladı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da gerçekleştirilen 6. Ulusal Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi başladı.

Dicle Üniversitesi'nin (DÜ) ev sahipliğinde, Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Derneği iş birliğiyle DÜ 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Derneği Başkanı Prof. Dr. Taner Bozkuş, 26 Ekim Çarşamba gününe kadar sürecek kongre kapsamında hem spor hem de akademik anlamda çok önemli sunumlar yapılacağını anlattı.

Diyarbakır'daki değişimi ve gelişimi önemsediklerini ifade eden Bozkuş, "Kurumların buluşması, birleşmesi çok önemli bir olgudur. Bu manada hepimiz taşın altına bir şekilde elimizi soktuk. Bugün gördüğümüz manzara gurur verici." dedi.

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç da katma değerinin yüksek bir etkinlik olacağına inandıklarını söyledi.

Ortak hedefe yönelen insanların iyi bir iş çıkarabilmesi için eğitim ve spora gerekli önemin verilmesi gerektiğini aktaran Karakoç, şunları ifade etti:

"Üniversite olarak biz de bu değerler üzerinde toplanmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimize 'yabancı dili kesinlikle öğrenmeniz gerekiyor, bundan kaçış yok' diyoruz. İkincisi, her öğrencimizin bir spor faaliyetinin bulunmasını istiyoruz. Üçüncüsü de bir müzik aleti kullanmasını istiyoruz. Ayrıca tüm öğrencilerimizin bir sosyal sorumluluk projesinde yer almasını istiyoruz. Bu da hem topluma hem de kendilerine değer katmaları açısından çok önemli."

Rektör Karakoç, etkinliğin düzenlenmesinde yer alan paydaşlara da teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcı akademisyenlere teşekkür belgesi verildi.​​​​​​​

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