Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince 19 Ekim'de uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ilçedeki 9 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramada, 472 gram kubar esrar, bir miktar metamfetamin, 3 tabanca, av tüfeği, kurusıkı tabanca, 4 şarjör, 30 fişek, uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi.





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