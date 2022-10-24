Bağlar Belediyesi bedensel engelli çocuğa tekerlekli sandalye hediye etti

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 13 yaşındaki bedensel engelli Muhammed Veysel Çakmak'a tekerlekli sandalye hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Beyoğlu, öğretmeni aracılığıyla sorun ve taleplerini ileten Çakmak'ın tekerlekli sandalye talebini karşıladı.

Bağlar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Neşe Anlı okulunda ziyaret ettiği Çakmak'a tekerlekli sandalyeyi teslim etti.

Çakmak, Beyoğlu'na teşekkür ederek, artık okula daha kolay gidebileceğini belirtti.







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