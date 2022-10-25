Diyarbakır'da akademi liseler 4 bin 529 öğrenciyi ücretsiz sınava hazırlıyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı akademi liselerde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için 4 bin 529 öğrenciye eğitim veriliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, merkez Sur ve Yenişehir ilçesi ile Silvan, Dicle, Bismil ve Hani ilçesinde bulunan akademi liselerde 99 eğitmenle liseye devam eden veya mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) müfredatlarıyla paralel ders takvimiyle ücretsiz eğitim alıyor.

Bu yıl 4 bin 529 öğrencinin yararlandığı akademi liselerde, yoğun eğitim programı sürecinde öğrencilerin stres atmalarını sağlamak için çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler de düzenleniyor.

Sur Akademi Lisesi öğrencilerinden Amine Demir, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine buraya geldiğini ve aldığı eğitimden memnun olduğunu söyledi.

Öğretmenlerinin ve arkadaş ortamının iyi olduğunu ifade eden Demir, "Bilişim odamız ve kurumumuza yakın bir kütüphanemiz var. Buraya mutlu bir şekilde geliyorum. Kamplar ve geziler oluyor. Burayı arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Özellikle de maddi durumu yeterli olmayan aileler çocuklarını buraya güvenle ve rahatlıkla gönderebilir." dedi.

Delal Bektaş da akademi lisede aldığı eğitimden memnun olduğunu anlatarak, akademi lisede çok fazla imkan bulunduğunu anlattı.

Öğrencilerden Şeyhmus İne ise arkadaşının tavsiyesi üzerine akademi lise ile tanıştığını ve bu tanışmanın eğitim hayatı için çığır açtığını dile getirdi.

Olanakların diğer kurumlara göre daha iyi olduğunu aktaran İne, "Buradaki ortam güzel. Buraya kaydolduğum için çok mutluyum." diye konuştu.

Songül Göksun da evde internete erişebilme ortamının olmadığından dolayı akademi liseyi tercih ettiğini belirtti.

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