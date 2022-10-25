DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile Fatih, Kaynartepe, Yeniköy ve Mevlana Halit mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi, belediyenin hizmetlerini değerlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, daha önce hizmetten mahrum bırakılmış mahallelerde vatandaşları hizmetle buluşturduklarını belirtti

Vatandaşların taleplerini dinleyen Beyoğlu, şöyle konuştu:

"Halkımızı hak ettiği hizmetlerle buluşturduk. Yapmış olduğumuz en önemli hizmetin ise günün her saatinde vatandaşlarımızla iç içe olarak gönüller kazanmış olmamız olduğunu düşünüyorum. Kırsalda yolu olmayan yerleşim yeri bırakmadık. Gönül, hizmet ve sosyal belediyecilik hedefimiz vardı. Hepsinde de başarılı olduk. Benim için en önemli başarı hiç şüphemiz sosyal ve gönül belediyeciliği oldu diyebilirim. İstediğiniz kadar yol yapın, park yapın, proje hayata geçirin. İnsanların gönlüne dokunmadıktan sonra hepsi geçersiz kalır. Biz hem hizmet yaptık hem gönüller inşa ettik. Derdine deva olmaya çalıştığımız her vatandaşımızın mutluluğu bizi fazlasıyla mutlu ediyor."





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