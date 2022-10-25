Güneydoğu'da parçalı güneş tutulması ilgiyle izlendi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Şırnak, Siirt ve Mardin'de parçalı güneş tutulması gözlemlendi.

Diyarbakır'da Ergani Kaymakamlığı ve Belediyesince organize edilen etkinlikte, İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimince parçalı güneş tutulması için Hilar Mağaraları ve Çayönü Höyüğü'nün bulunduğu alana gözleme uyumlu teleskop kuruldu, filtreli camlara sahip gözlükler dağıtıldı.

Alana gelen öğrenciler ve vatandaşlara, öğretmenler tarafından bilgilendirme ve çıplak gözle izleme yapmamaları konusunda uyarı yapıldı.

Alanda bulunanlar, teleskopla parçalı güneş tutulmasını gözlemledi.

- Şırnak

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğünce de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler kitap okudu, güneş ve gezegenler hakkında bilgilendirildi.

Öğrenciler, parçalı güneş tutulmasını teleskopla takip etti.

Fen Bilimleri öğretmeni Erdem Bakkal, güneş tutulmasını ilk ve ortaokul öğrencilerine canlı olarak göstermek amacıyla böyle bir etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gökyüzü etkinlikleri kapsamında ilçe ve köylerde de organizasyonlar yaptıklarını aktaran Bakkal, etkinliğe 200 öğrencinin katıldığını belirtti.

Cumhuriyet Ortaokulunda okuyan Rüya Tatar da bilimle alakalı kitap okuduğunu ve güneş tutulmasını teleskopla izleme şansı bulduğunu ifade ederek, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Çok faydalı bilgiler öğrendik." dedi.

- Siirt

Siirt'te ise Mehmetçik İlkokulu öğrencileri, güneş tutulmasını izlemek için okul bahçesinde toplandı.

Öğrenciler, öğretmenleri tarafından çeşitli malzemelerden yapılan gözlük ve mor kalıptan tutulmayı gözlemledi.

Sınıf öğretmeni Semra Tunç Öner, gazetecilere, öğrencilerle günler öncesinden güneş tutulmasını izlemek için hazırlık yaptıklarını belirtti.

Öner, "Güneş tutulmasına denk gelen fen bilimleri dersimizi bahçede işledik. Öğrencilere önce güneş tutulmasını anlattım sonra da hazırlanan mor koruyucu malzemeyle güneşi gözlemledik. Çocuklarımız için güzel bir deneyim oldu." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Gülbahar Balık da güneş tutulmasını izlerken keyifli dakikalar geçirdiklerini belirtti.

- Mardin

Mardin'de, Ay'ın Güneş ve Dünya'nın arasına girmesiyle oluşan doğa olayını öğrenciler güneş dürbünü ile takip etti.

Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi bahçesinde yapılan etkinlikte, öğrencilere uzay ve gözlem evinde güneş ve gezegenler hakkında bilgi verildi.

Parçalı tutulma gerçekleştiğinde öğrenciler güneş dürbünü ile anı gözlemledi.

Merkez Müdürü Ahmet Gönenç, güneş tutulmasını öğrencilerin canlı gözlemlediğini belirterek, yararlı bir etkinlik yaptıklarını aktardı.

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