CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu

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DİYARBAKIR (AA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Diyarbakır'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Nazlıaka, CHP İl Başkanlığı'nda partisine katılım sağlayan bazı kadınlara rozet taktı. Nazlıaka daha sonra Sur ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır'da 7 yıl önce eski Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü ve 2 polisin şehit edildiği tarihi Dört Ayaklı Minare'ye gelen Nazlıaka, burada yaptığı açıklamada, Elçi'nin masumiyetin ve barışın timsali olduğunu, onu unutmayacaklarını söyleyerek, yere karanfil bıraktı.

Nazlıaka ardından 21 yıl önce Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memurunun şehit edildiği merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda yapılan anıtı ziyaret etti.

Anıta karanfil bırakan Nazlıaka, "Okkan, gerçek bir Cumhuriyet sevdalısıydı. Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucusuydu ve cesur yürekti" ifadelerini kullandı.

Gazi Köşkü'nü de gezdikten sonra il başkanlığı önünde partililere seslenen Nazlıaka, önemli bir sorumluluk üstlendiklerini belirterek, "Her gün ama her gün sahada olmalı, halkın partisi olarak halkın iktidarını kurmalıyız. Kazanacağız ve halkın iktidarını hep birlikte kuracağız." diye konuştu.









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