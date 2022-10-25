Diyarbakır ve Elazığ'da "İlk Evim, İlk İşyerim Projesi" kapsamındaki konutların temeli atıldı

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DİYARBAKIR/ELAZIĞ (AA) - Diyarbakır ve Elazığ'da "İlk Evim, İlk İşyerim Projesi" kapsamında temel atma töreni gerçekleştirildi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında inşa edilecek 158 konut için temel atma töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara Sincan'da yaptığı konuşmanın ardından temel atılacak 17 ile bağlanıldı.

Çermik'te inşa edilecek konutların temeli için Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Çermik Kaymakamı Vahit Yılmaz, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin ile diğer protokol üyeleri tarafından butona basıldı.

- Elazığ

Elazığ'ın Keban ilçesi Değirmenbaşı Mahallesi'nde proje doğrultusunda inşa edilecek 88 konut için temel atma töreni düzenlendi.

Keban'da yapılacak konutların temeli için Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Kaymakam Hasan Akbulut, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı tarafından butona basıldı.

Vali Toraman, ülkenin birçok noktasında bugüne kadar sosyal konutlar inşa edildiğini, il genelinde de bugüne kadar 4 bin 307 sosyal konutun tamamlanarak vatandaşlara teslim edildiğini ifade etti.

Keban Belediye Başkanı Atlı ise bu büyük proje kapsamında ilçelerinde de sosyal konut inşa edilecek olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.





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