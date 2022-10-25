Kayapınar ilçesinde 22 okulun sıra ve masaları yenilendi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki 22 okulun sıra ve masaları belediye tarafından yenilendi.

Kayapınar Belediyesi, eğitime destek için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yer alan 22 okuldaki bin 400 sıra ve masayı onardı.

Eğitim-öğretim sezonu öncesi ilçedeki 84 okula, 10 bin litre yağlı boya ve 17 bin litre dış cephe boyası desteği sağlayan belediye, yapılan son çalışmayla eğitime yönelik desteklerini sürdürdü.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların daha iyi şartlarda eğitim görmeleri için çalıştıklarını belirtti.

Okul sıralarını yenileyerek öğrenciler için daha konforlu hale getirdiklerini aktaran Karaman, şunları kaydetti:

"Neredeyse kullanılmaz haldeki çoğu öğrenci sıraları onarıldı, eksiklikleri giderildi. Onarılan sıraların yeni sıralardan hiçbir farkı yok. Evlatlarımız da sağlıklı ortamlarda, kendilerine sunulan imkanları en iyi şekilde değerlendirip, derslerine çalışacak. Bu çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İhtiyaç duyulduğu takdirde benzer desteği ilçe geneli tüm okullarımız için vereceğiz."

Okul müdürleri desteklerinden dolayı Karaman'a teşekkür etti.



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