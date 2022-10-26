Diyarbakır'da hakkında 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da hakkında 18 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

"Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan hakkında 18 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 yıldır aranan M.G'nin merkez Kayapınar ilçesinde olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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