Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 1150'nci gününde sürdü

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DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1150'nci gününde sürdü.

Kocaeli'den 8 yıl önce kaçırılan oğlu Eren için oturma eylemi yapan anne Fadime Aksu, yıllardır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Evladına kavuşuncaya kadar mücadelesine devam edeceğini anlatan Aksu, "Çok rahatsızım. Yavrum sana sesleniyorum, dön gel. Oğlum arkadaşlarınla beraber ne olursun çık gel. Diyarbakır'dan seni almadan dönmeyeceğim." diye konuştu.

Şanlıurfa'dan oğlu İsa için gelerek eyleme katılan baba Abdulkadir Eslek de çocuğunu almadan eylemi sona erdirmeyeceğini belirtti.

Mücadeleye devam edeceklerini anlatan Eslek, "HDP'den oğlumu istiyorum. Yıllardır oğlumdan haber alamıyorum. Oğlum İsa'yı hasretle bekliyoruz. Oğlum, sesimi duyuyorsan, kardeşlerinin arasına dön. Sana yalvarıyorum. Arkadaşlarınla birlikte dönün. Gelin bu hasretliği bitirin." ifadelerini kullandı.





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