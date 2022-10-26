Diyarbakır'da öğrencilere yönelik afet farkındalık eğitimi verildi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da MEB Arama Kurtarma Birimi (AKUB) tarafından öğrencilere yönelik afet farkındalık eğitimleri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurum bünyesinde görev yapan AKUB, afet ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

AKUB, Sivil Savunma Birimi ile AFAD İl Müdürlüğü iş birliğinde, afet yönetimi ve afetlere hazırlık konularında öğrencilerin bilinçlenmeleri, farkındalık ve bilgi düzeylerinin arttırılması amacıyla 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde farkındalık eğitimi düzenlendi.

AKUB ekipleri, il genelinde 10 okulda 5 bin 330 öğrencinin katıldığı eğitimlere katıldı.



Eğitimlerin ardından tahliye tatbikatları gerçekleştirildi.

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