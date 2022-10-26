Diyarbakır'da Devegeçidi Recai Kutan Piknik Alanı'nın yapımı sürüyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, Devegeçidi Recai Kutan Piknik Alanı'nın yapımı sürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, 161 dönüm alan üzerine kurulu Recai Kutan Piknik Alanında bakım ve yenileme çalışmalarının yüzde 90'ını tamamladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, piknik alanında yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı, personele kolaylıklar diledi.

Büyükşehir Belediyesi, Recai Kutan Piknik Alanı'nda peyzaj, bitkilendirme ve çevre düzenleme çalışması yaptı. Belirlenen alanlara 21 metrekare genişliğinde 21 bungalov ev ve çamaşır, ütü, erkek-kadın tuvaleti, market ve kafeden oluşan 6 ahşap sosyal ünite evi inşa etti.

Alanda şimdiye kadar yapılan yenileme çalışmalarında kanalizasyon, içme, yangın ve bahçe suyu altyapıları, otopark, su deposu, izci idari bina, mescit, paintbol hizmet binası, çocuk oyun grupları, bungalov evler, çevre ve istinat duvarlar ile taş restoran çalışmaları tamamlandı.

Piknik alanında, yüzme havuzu, çocuk oyun alanı, izcilik kampı, paintbol oyun sahası, okçuluk-atıcılık, kamping alanı, seyir terasları, yürüyüş yolları, basketbol sahaları, 360 araç kapasiteli otopark ile vatandaşların aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmesine olanak sağlanacak.

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