Ergani'de 42 yıllık semer ustası mesleğini yaşatmaya çalışıyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Güven İşçi, talebin giderek azaldığı semercilik mesleğini 42 yıldır severek sürdürüyor.



Kemertaş Mahallesindeki evinin alt katında bulunan atölyede mesleğini sürdüren İşçi, ilçede bir zamanların en gözde mesleklerinden biri olan semerciliğin özellikle tarım aracı sayısının artmasıyla teknolojiye yenik düşmeye başladığını belirtti.



Yük hayvanı kullanımının azalmasıyla talebin de düştüğünü dile getiren İşçi, tüm bu olumsuzluklara rağmen mesleğini ilk günkü ilgiyle sürdürdüğünü ifade etti.



İşçi, "Semercilik yapan başka arkadaşlarımız da vardı ancak şimdi yalnız ben kaldım. Eleman da bulamıyorum. Daha önce dükkanımda bu mesleği sürdürüyordum. Talep azalınca evimin altındaki atölyede mesleğimi yaşatmaya çalışıyorum." dedi.







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