Diyarbakır'da PTT'den 182. kuruluş yıl dönümü resepsiyonu

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, PTT'nin kuruluşunun 182. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında resepsiyon düzenlendi.

Tarihi 1800 yıllık Saint George Kilisesi'nde gerçekleştirilen resepsiyonda konuşan PTT Diyarbakır Başmüdürü Rıdvan Acar, kökleri sağlam, dalları birçok alana uzanan asırlık bir çınar olan PTT'nin 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verdiklerini söyledi.

Acar, şunları kaydetti:

"Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü olarak 578 personel, 1'i mobil şube olmak üzere 44 hizmet noktası, 138 araç ve 49 PTT matik ile vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sağlamak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gece gündüz demeden özveri ile çalışmakta olan tüm personelimizin 182. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."





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