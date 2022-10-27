Kayapınar Belediyesi'nden astım hastalarına yüzme kursu

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DİYARBAKIR (AA) - Kayapınar Belediyesi "astım olup yüzmeyen çocuk kalmasın" sloganıyla ilçede 7-18 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin yüzmelerine imkan sağlamak amacıyla "Nefes Alıyorum Projesi"ni hayata geçirdi.



Kayapınar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kapalı yüzme havuzları ile kış mevsiminde de çocuklara yüzme kursları veriliyor.



Doğu Pediatri Derneğiyle yaptığı iş birliği kapsamında astım hastaları, kistik fibroz ve kronik akciğer hastalıkları olan çocuk ve gençlere "Nefes Alıyorum Projesi" kapsamında özel yüzme kursu verilecek.



Yüzme antrenörleri, çocuk göğüs doktoru ve solunum fizyoterapistleri eşliğinde verilecek yüzme derslerinin yanı sıra proje kapsamında katılımcıların ailelerine doğru nefes eğitimi konulu seminer verilecek.

Haftada iki gün verilecek kurslar 12 ay devam edecek. Yüzme kurslarına katılmak isteyenler Kayapınar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğüne başvurabilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, astım hastalarının nefes egzersizleriyle solunum kaslarını güçlendirmek, nefes darlığını hissinin kaybolmasını sağlamak, yaşam kalitelerini artırmak, çocuğun nefes alıp vermede hava yollarındaki daralmaya bağlı yaşanacak problemlere karşı önlem alınmasını sağlamak amacıyla projeyi hayata geçireceklerini belirtti.

Karaman, yüzme sporunun astımlı çocukların daha kaliteli nefes alabilmelerini sağladığına değindi.



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