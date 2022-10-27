DBŞT'nin "Lotus" oyunu Adana'da sahnelenecek

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun "Lotus" adlı oyunu, Adana'da düzenlenecek 7. Şehir Tiyatroları Festivali'nde 1 Kasım'da seyirciyle buluşacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın 17 Ekim'de başlayan 7. Şehir Tiyatroları Festivali 8 Kasım'a kadar sürecek.



Bu kapsamda Kurtuluş Bilgilioğul'un yazdığı, Hakkı Kuş ve Handan Ekici'nin yönettiği "Lotus" oyunu, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda 1 Kasım'da saat 20.00'de ücretsiz olarak sahnelenecek.

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