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Diyarbakır'da "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" etkinliği düzenlendi

AA

Diyarbakır'da "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" etkinliği düzenlendi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle kentte "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" etkinliği gerçekleştirildi.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte konuşan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Yıldırım, kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden olan meme kanserinin ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

Yıldırım, Diyarbakırlı kadınları meme kanserine karşı bilinçlendirmek amacıyla bu etkinliğin düzenlendiğini belirtti.

Etkinlikte daha sonra Prof. Dr. Ahmet Yalınkaya "jinekolojik kanserler" ve "gebelik takibi", Prof. Dr. Sadullah Girgin ise "meme kanserinin tespiti" ve "meme kanserinin tedavi yöntemleri" ile ilgili sunum yaptı.

Etkinlik sonunda Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından kadınlara şal hediye edildi.

Etkinliğe, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi'nin eşi Meryem Çiftçi, Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu ve kadınlar katıldı.

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