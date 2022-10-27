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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, "Tarımda Su Tasarrufu ve Verimlilik Çalıştayı" düzenlendi.

Merkez Sur ilçesi GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi toplantı salonunda "Tarımda Su Tasarruflu Su Kullanma Eğitim ve Yayım Programı kapsamında düzenlenen çalıştayda konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Diyarbakır'da yaklaşık 7 milyon dekar tarım arazisi bulunduğunu, bunun yüzde 65'inin ekonomik olarak sulanabilir arazi olduğunu söyledi.



Silvan Projesi'ndeki 8 baraj ve Dicle Kralkızı Barajı'nın tamamlanmasıyla sulamaya açıldığında 4 milyon 200 bin dekara yakın tarım arazisinin de sulanır hale geleceğini ifade eden Atalar, bunun bölge ve ülke için çok değerli sonuçları olacak bir yatırım olduğunu ifade etti.



Atalar, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünün konuyla ilgili çalışmalarının hızla sürdüğünü belirtti.



Tarımda suyun doğru kullanılmasının önemine değinen Atalay, "Bu yıl yaptığımız 300 bin dekar basınçlı sulama sisteminin 3 milyar metreküpe yakın su tasarrufu sağladığını hesapladık. Bu nedenle su tasarrufu önemli." dedi.



Atalar, katılım sağlayan, destek veren, görev alan, arazide emek veren herkese ve çiftçilere bu konuda büyük görev düştüğünü ifade etti.



Çalıştaya, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Mehdi Sümerli, Dicle Üniversitesi (DÜ) Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Neşe Üzen, DSİ Şube Müdürü Yaşar Ceylan, Tarım ve Orman İl Müdür yardımcıları Mustafa Korkutan ve Mehmet Şefik Türker, Tarım ve Orman İlçe müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile teknik personel ve üreticiler katıldı.







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