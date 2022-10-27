Bağlar Belediyesi'nden Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yıl dönümü kutlaması

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Bağlar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Körhat Mahallesi Alay Solin Merkezi bahçesinde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı" temalı etkinlikte belediyenin mesleki, beceri ve eğitim kurslarındaki kadınların el emeği ürünleri sergilendi, folklor gösterisi sunuldu.

Kursiyerlerin katılımıyla düzenlenen etkinliğe katılan Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kadınları tebrik etti, folklor gösterisi ve oyunlarıyla etkinliğe renk katan çocuklarla ilgilendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, teknik, beceri, mesleki ve eğitim kurslarına katılan kursiyerlerin becerilerinin sergilendiği etkinliğin renkli geçtiğini belirtti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Beyoğlu, şöyle konuştu:

"Gecesini gündüzüne katarak ülkemizin geleceği için çalışan Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin yarınlarına ışık tutacak hedefleri ve vizyonu açıklayacak. Biz de belediye olarak bundan esinlenerek bu etkinliğimizi 'Türkiye Yüzyılı ' temasıyla gerçekleştirdik. İnsanların hayatına yön veren kursları faaliyete geçirdik. Bu kurslara katılan kadın ve çocuklar çok önemli kazanımlar elde ediyor. En önemli önceliğimiz eğitim. Bu yüzden her projemizde eğitime önem veriyoruz."

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