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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı

AA

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine iki aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1151'inci gününde sürüyor.

Diyarbakır'dan Şeyhmus Çelebi 7 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan kardeşi Abdurrahman, Batman'dan gelen Emine Eren de 21 yaşında kandırılarak dağa götürülen ağabeyi Cengiz Eren için evlat nöbetine dahil oldu.

Çelebi, gazetecilere, kavuşmak istediği kardeşine güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Kardeşinin ortaokulda öğrenciyken dağa götürüldüğünü ifade eden Çelebi, "Kardeşimi PKK'dan, HDP’den istiyorum. Kardeşimin akli dengesi yerinde değil. Kardeşimi istiyorum." dedi.

Emine Eren de ağabeyine kavuşma ümidiyle eyleme katıldığını belirterek, "Onu bulmadan gitmeyeceğim. Babam onun hasretiyle öldü. İki ablam öldü. Annem ise yaşlı ve gözyaşı dökerek onu bekliyor." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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