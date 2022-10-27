İstanbul'da Diyarbakır tanıtım günleri düzenlenecek

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Dernekler Federasyonu, İstanbul'da düzenleyeceği tanıtım günleriyle Diyarbakır'ın gastronomisi ve kültürünü anlatacak.

Diyarbakır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı İbrahim Yalçıntepe, Sur ilçesinde düzenlediği basın toplantısında İstanbul'da yaşayan Diyarbakırlılardan gelen talepler doğrultusunda tanıtım günleri düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.

Bağlı derneklerinde katılımıyla federasyon olarak İstanbul'da ilk defa bir tanıtım günlerine imza atacaklarını ifade eden Yalçıntepe, "Diyarbakır'ımızı İstanbul'da Yenikapı'da halkımızla buluşturacağız. Diyarbakır'ın, bu mukaddes şehrin güzelliklerini, gastronomisini, kültürünü ilk defa Yenikapı Meydanında tanıtacağız " dedi.

Yalçıntepe, tanıtım günlerinin 3-6 Kasım'da gerçekleştirileceğini aktardı.

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