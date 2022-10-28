Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı videosu

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" dolayısıyla kentte görev yapan polislerin "zeybek" oynadığı video yayımladı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla çekilen video sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

"Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun." mesajıyla paylaşılan görüntüde, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Keçi Burcu'nda kentte görev yapan polislerin üniformalı ve yöresel kıyafetle "Zeybek" oynadığı görülüyor.





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