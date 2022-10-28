Diyarbakır Valisi Su'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Su, mesajında, millet olarak şanlı tarihin çok önemli bir dönüm noktası olan Cumhuriyetin ilanının 99. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve heyecanını hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Su, şunları kaydetti:

"Tarihi boyunca hürriyetinden ve bağımsızlığından asla ödün vermeden daima hür yaşamış milletimiz, kendisine vurulmak istenen esaret zincirlerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Kurtuluş Savaşı zaferimizle kırmış ve bu mutlak zaferi Cumhuriyet ile taçlandırmıştır. Milletimiz; geçmişten günümüze vatanımıza saldıran düşmanların hain emellerini birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla bertaraf etmiş, bundan sonra da yine aynı ruh ve heyecanla bertaraf edecektir. Bizler de yüce milletimizin her bir ferdi olarak tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız ilhamla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseri olarak nitelediği Cumhuriyetimizi daima daha ileri noktalara taşımak için birbirimize kenetlenerek var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere geçmişten günümüze vatanımız ve milletimiz uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum."

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