29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

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DİYARBAKIR (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ergani ilçesinde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Ergani Belediyesi Botanik Park'ta düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan ve Garnizon Komutanı Binbaşı Ömer Kaygısız tarafından çelenk sunumu yapıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene, kurum amirleri, gaziler, siyasi partilerin temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları, vatandaşlar ile öğrenciler katıldı.



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