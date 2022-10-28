Müzeye dönüştürülecek Diyarbakır Cezaevinin etrafındaki beton bloklar kaldırılıyor

DİYARBAKIR (AA) - Geçmişte adı işkenceyle anılan Diyarbakır Cezaevinin müze yapılmak üzere mülkiyetinin Adalet Bakanlığından Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilmesinin ardından çevresindeki beton blokları kaldırma çalışması sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Ekim'de toplu açılış ve bazı ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği kentte, "Adalet Bakanlığımız, cezaevini tamamen boşalttı. Bugün itibarıyla cezaevi, Adalet Bakanlığımızdan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza devredilmiştir. Geçmişte nice acılara, zulümlere, kötü hatıralara konu olan Diyarbakır Cezaevi binası artık hem hafıza hem de farklı alanlarda faaliyet yürütme mekanı olarak hizmet verecektir." açıklamasının ardından müze yapılmak üzere mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilen Diyarbakır Cezaevi'nin çevresindeki beton blokları kaldırma çalışması devam ediyor.

Cezaevinin etrafındaki beton bloklar iş makineleri aracılığıyla kaldırılıyor.

Kentte 1972 yılında yapımına başlanan Diyarbakır Cezaevi 4 Temmuz 1980'de açılmış, 12 Eylül 1980 sonrası askeri yönetime devredilerek "Sıkıyönetim Askeri Cezaevi" olarak kullanılmıştı.

Cezaevinin adı 12 Eylül askeri darbesinden sonra yaşanan işkencelerle anılmış, cezaevi hakkında birçok belgesel çekilmiş ve kitap yazılmıştı. Adalet Bakanlığına 9 Mayıs 1988'de devredilen cezaevinin, bir süre öncesine kadar ceza infaz kurumu olarak kullanılmasına devam edilmişti.



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