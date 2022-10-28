29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
Merkez Yenişehir ilçesi Diyarbakır Valiliği önünde Anıt Park'ta düzenlenen törende, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su ve 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Yıldırım tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Tören, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Törene, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ve Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile kurum amirleri katıldı.