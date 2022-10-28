Diyarbakır'da 14 yıl 11 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da hakkında 14 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Hırsızlık suçundan hakkında 14 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 yıldır aranan İ.Ö'nün merkez Kayapınar ilçesinde olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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