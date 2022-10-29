Diyarbakır'da bu sezon 253 bin ton mısır üretilmesi bekleniyor

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DİYARBAKIR (AA) - AHMET KAPLAN - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Diyarbakır'da bu yıl mısır rekoltesinin 253 bin ton olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Ekim zamanında bölgenin yeterince yağış alması ve sulama sürecinde sorun yaşanmaması, Diyarbakır'ın tarım deseni içinde önemli bir yere sahip olan mısırın üretimine olumlu yansıdı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bu yıl Diyarbakır'da 177 bin 636 dekarda ekimi yapılan mısırda yaklaşık 253 bin ton ürün elde edilmesi öngörülüyor.

Merkez Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, AA muhabirine, ilçelerinde mısır hasadının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Son 3 yılda kaliteli tohumların kullanılması, sulama tekniklerinin gelişmesi ve çiftçilerin aldıkları eğitimler sayesinde mısır veriminin arttığını dile getiren İskenderoğlu, ilçelerinde 2006'da dekar başına 900-1000 kilogram mısır alırken son yıllarda bu miktarın ortalama 1500 kilograma çıktığını belirtti.

Geçen yıl kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşandığını ifade eden İskenderoğlu, bu yıl ekim döneminin yağışlı geçtiğini ve verimin arttığını söyledi.

İskenderoğlu, şöyle konuştu:

"Mısırın verimi bu yıl geçen yıla göre daha iyi. Geçen yıl mısır verim ortalamamız dekara yaklaşık 1300 kilogram civarındayken bu yıl 1500 kilogram civarında. Tabii verim artışının olması çiftçimizin cebine direkt yansıdı, çiftçinin refahı ve geliri yükselmiş oldu. Dolayısıyla çiftçi memnun."

İlçedeki sulu tarım arazilerinin bir kısmının Devegeçidi Barajı sulama havzasında yer aldığını ve Devlet Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğünün kuraklık nedeniyle yaşanan sıkıntıyı barajdan baraja su aktararak çözdüğüne dikkati çeken İskenderoğlu, yetkililere teşekkür etti.

İskenderoğlu, bu yıl mısır ekim alanında azalma olduğunu, bu durumun hem münavebeden hem de çiftçilerin geçen yıl elde ettikleri kazanç nedeniyle pamuğa yönelmesinden kaynaklandığını söyledi.

İlçeye bağlı kırsal Çimenler Mahallesi'nden çiftçi Salih Çimen de yaklaşık 160 dönüm tarlada buğday, pamuk ve mısır ekimi yaptığını belirtti.

Bu yıl 60 dekarda mısır yetiştirdiğini dile getiren Çimen, şunları kaydetti:

"Uğraştık, çabaladık, alın teri döktük. Şimdi biçime başladık. Biçim zamanı bütün çiftçiler memnun. Sonuçta 6-7 ay verilen emeğin karşılığını bugünlerde alıyoruz. Bu yılki verimimiz geçen yıldan daha iyi. Geçen yıl deneme amaçlı farklı bir tohum denedim, dekara 700 kilogram aldım. Bu yıl iki tarlamda mısır ektim. İlk biçtiğim tarlamdan dekara 1300 kilogram aldım, fakat şu an hasat ettiğim tarlamda 1500 kilogram civarı verim bekliyorum."

Çiftçi Hasan Alp de geçen yıl tarlasının 100 dekarında mısır yetiştirdiğini ve dekara 1000 kilogram ürün aldığını söyledi.

Bu yıl 300 dekarda mısır ektiğini dile getiren Alp, "Dekara 1400 kilogram verim alıyoruz. Geçen yıl pek memnun değildik fakat bu yıl verimden memnunuz. Çok şükür aldığımız verim bizi rahatlattı." dedi.

Biçerdöver operatörü Hasan Değer de her yıl mayıs ayının sonlarına doğru biçim sezonuna Mardin'de hububatla başladıklarını daha sonra Diyarbakır'a gittiklerini ifade etti.

Mısırın bu yıl verimli olduğunu belirten Değer, "Çiftçinin yüzü gülüyor, bizim de yüzümüz gülüyor." diye konuştu.

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