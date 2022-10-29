Diyarbakır, Şırnak, Elazığ ve Batman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Şırnak, Elazığ ve Batman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Diyarbakır'da Valilik önündeki törende, Vali Ali İhsan Su ile 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Yılmaz Yıldırım, alandaki vatandaşları ve askeri birlikleri selamladı.

Törende, İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesaj okundu.

Vali Su, Cumhuriyet'in ilanının 99. yılını hep birlikte kutlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Su, yüce milletin tarih boyunca hür ve bağımsız yaşadığını, hiçbir ülkenin boyunduruğu altına girmediğini, istiklal ve istikbaline yönelen tüm tehditleri de bertaraf ettiğini kaydetti.

Kurtuluş mücadelesinde 7'den 70'e kenetlenen, tek yürek ve tek yumruk olan milletin bugün de birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geleceğini inşa ettiğini anlatan Su, şöyle konuştu:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde ilan edilen ve milletimizin ortak eseri olan Cumhuriyet'imize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek, gerektiğinde fedakarlıkta bulunmak hepimizin ortak vazifesidir. Cumhuriyet'i yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idare olarak tarif eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek olan sizlersiniz.' diyerek bizlere emanet etmiştir. Biz de bu emanete sahip çıkmak için her alanda, her sektörde geçmişimizden aldığımız ilhamla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Daha sonra, Büyükşehir Belediyesi Bando Ekibi ile halk oyunları ekibinin gösterisi yapıldı, öğrenciler şiirler okudu.

Tören birliklerinin geçişi sırasında helikopterler, tören alanı üstünden uçuş yaptı.

Törene, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi aileleri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

- Şırnak

Şırnak'ta da Vali Osman Bilgin, makamında tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu. Ardından Vali Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, tören aracından vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Vali Bilgin, törende, her anı bir mücadele örneği Kurtuluş Savaşı'nın milletin var olma mücadelesi, Cumhuriyet'in ise yeniden dirilişin sembolü olduğunu söyledi.

Milletin tarih boyunca düşmanlarına karşı verdiği bağımsızlık mücadelesinin bugün de sürdüğünü aktaran Bilgin, şöyle devam etti:

"Hain PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerine ayrıca Libya'da, Azerbaycan'da, Doğu Akdeniz'de, Suriye'de ve Irak'ta, Cumhuriyet'ine, demokrasisine, milli iradesine, istiklal ve istikbaline gelebilecek tehditleri bertaraf etmiş ve etmeye de devam edecektir. Aziz milletimiz bu değerlerine son nefesine kadar sahip çıkacağını bugüne kadar tüm dünyaya göstermiş ve bundan sonra da göstermeye devam edecektir."

Törende, öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları ve jimnastik gösterisinin ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

- Elazığ

Elazığ Valiliği önündeki törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin şiirler okumasının ardından halk oyunları ve Elazığ Belediyesi mehter takımı ve İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat gösterisi sunuldu.

Vali Ömer Toraman, Cumhuriyet'i kuran, bu uğurda şehit ve gazi olan kahraman ecdat ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet ve şükranla yad ettiğini belirtti.

Törene, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, kurum müdürleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Batman

Batman'da kutlamalar, Vali Ekrem Canalp'in makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Turgut Özal Bulvarı'nda devam etti.

Kutlamalara, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İhsan Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, kamu kurumları yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Daha sonra Vali Canalp ve Tuğgeneral Kaplan, tören aracından vatandaşlar ve öğrencilerin bayramını kutladı, öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterisi sunuldu.



Vali Canalp'in konuşmasının ardından çeşitli yarışmalarda derece giren öğrencilere ödülleri verildi.

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