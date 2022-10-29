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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır, Siirt ve Şırnak'ta Cumhuriyet Bayramı kutlandı

AA

Diyarbakır, Siirt ve Şırnak'ta Cumhuriyet Bayramı kutlandı

DİYARBAKIR/SİİRT/ŞIRNAK (AA) - Diyarbakır ve Siirt'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu, Şırnak'ta kortej yürüyüşü ve fener alayı gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında resepsiyon düzenlendi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen resepsiyonda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Ali İhsan Su ile eşi Zeliha Su, misafirleri karşıladı.

Su, etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu yılını kutlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Tarih boyunca esaret altında yaşamayan milletin kendisine kurulmak istenen esaret zincirlerini daima kırdığını, hür ve bağımsız yaşadığını belirten Su, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca hürriyetimize, istiklalimize, bağımsızlığımıza kastetmeye çalışanlar olmuş ama yüce milletimiz birliği, beraberliği ve dayanışmasıyla tüm bunlara karşı gelmiş ve asla ödün vermemiştir. Kurulduğumuz coğrafyada bağımsızlığımızı ortadan kaldırmaya birlik ve beraberliğimizi bozmaya yeltenenler oluyor, olacaktır ama ecdadımızdan, geçmişimizden aldığımız ruhla, heyecanla bunlara asla geçit vermeyeceğiz."

Konuşmanın ardından Vali Su ve protokol üyeleri pasta kesti.

Resepsiyona, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Garnizon Komutanı Korgeneral Yılmaz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vali yardımcıları ile merkez ilçe kaymakamları, sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri, şehit ve gazi aileleri ile kurum amirleri katıldı.

- Siirt

Siirt'te de bir otelde gerçekleştirilen resepsiyonda, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, misafirleri karşıladı.

Hacıbektaşoğlu, programda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 99'uncu yılında Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un üretildiğini söyledi.

Türkiye'nin 61 sene önce kendi otomobilini yapma hikayesi olduğunu anlatan Hacıbektaşoğlu, "Devrim" otomobilinin yapıldığını ama talihsiz şekilde devamının getirilemediğini belirtti.

Türkiye'nin bugüne kadar çok zorluklarla karşılaştığını fakat birlik ve beraberliğinin bozulmasına fırsat vermediğini dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Allah'ın izniyle bugün Türkiye, elektrikli yerli otomobilini seri olarak üretmeye başlamıştır. Bugün Türkiye savunma sanayisinde insansız hava araçlarını Avrupa ve dünyaya satmaktadır. Türkiye, bugün insansız muharip uçağını üretmektedir. Cumhuriyet'in 2'nci yüzyılında bizim en büyük gücümüz olan birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza ederek inşallah çok daha büyük hayallerle, ümitlerle dünya sahnesinde yerimizi alacağız."

Resepsiyon, pasta kesimiyle sona erdi.

Programa, Siirt Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Çetiner, Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Altay, Siirt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tekin Şahin,İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı.

- Şırnak

Şırnak Valiliğince organize edilen etkinlik çerçevesinde de Ömer Kabak Meydanı’nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşte, 100 metrelik Türk bayrağı taşındı.

Güzergah boyunca polis araçları siren çaldı, vatandaşlar ellerinde bayraklarla korteje eşlik etti.

Etkinlik, havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Programa, Vali Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.​​​​​​​


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