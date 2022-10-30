Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

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DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1154'üncü gününde devam ediyor.

6 yıl önce 18 yaşında kandırılarak dağa götürülen kızı Fadime için evlat nöbetini sürdüren anne Hatice Levent, evladına kavuşmak için mücadeleye devam edeceğini söyledi.

Çocuklarının yolunu gözlediklerini vurgulayan Levent, "Kızım Fadime için geldim. Kızımı almadan buradan gitmiyorum. Çocuklarımızı onlardan alacağız. Yavrularımızdan ne istediler? Yavrumu çok özledim. Peşini bırakmayacağım." dedi.

Levent, kızına, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Oğlu Fatih için oturma eylemini sürdüren baba Abdullah Demir de çocuklarına kavuşuncaya kadar evlat nöbetine devam edeceklerini belirtti.

Oğluna duyduğu özlemi dile getiren Demir, "Evlatlarımızı istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Sonuna kadar direneceğiz. Çocuklarımızı almadan buradan kalkmayacağız. Bütün anneler ve babalar burada kararlı." ifadesini kullandı.



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